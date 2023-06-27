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Масалитин — о матче «Зенит» - «Фенербахче»: «Обычная тренировочная игра»

27 Июня 2023 • 16:36 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Фенербахче» в рамках летнего международного турнира.

«Фенербахче» молодцы, что согласились приехать и поучаствовать в турнире. Не стоит ждать от этой игры ничего, обычный тренировочный матч. Идет работа, подготовка к сезону», — приводит слова Масалитина Legalbet.

По мнению эксперта, не нужно делать серьезных выводов после этой игры, ведь в товарищеском турнире не ставится задача победить, главное — подготовить футболистов к сезону.

1 июля в Санкт-Петербурге стартует Кубок PARI Премьер, в котором, помимо «Зенита» и «Фенербахче», сыграют «Нефтчи» и «Црвена Звезда».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Валерий Масалитин
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