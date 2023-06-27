Джеко и легионеры «Фенербахче» не хотят ехать на турнир в Россию

Легионеры стамбульского «Фенербахче» не хотят ехать на предсезонный турнир, который состоится этим летом в России. Об этом рапортуют журналисты Fotospor.

В первой половине июля в Санкт-Петербурге состоится «Кубок PARI Премьер», участниками которого станут «Зенит», «Фенербахче», а также «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

Как отмечает источник, боснийский форвард «Фенербахче» Эдин Джеко не хочет ехать в Россию и участвовать в данных соревнованиях.

Напомним, что в прошлом году нападающий отказался участвовать в контрольном поединке со сборной России, который в последствии был отменен.