Джеко и легионеры «Фенербахче» не хотят ехать на турнир в Россию

Легионеры стамбульского «Фенербахче» не хотят ехать на предсезонный турнир, который состоится этим летом в России. Об этом рапортуют журналисты Fotospor.
В первой половине июля в Санкт-Петербурге состоится «Кубок PARI Премьер», участниками которого станут «Зенит», «Фенербахче», а также «Црвена Звезда» и «Нефтчи».
Как отмечает источник, боснийский форвард «Фенербахче» Эдин Джеко не хочет ехать в Россию и участвовать в данных соревнованиях.
Напомним, что в прошлом году нападающий отказался участвовать в контрольном поединке со сборной России, который в последствии был отменен.
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