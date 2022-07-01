Галактионов: «Любой команде победа приятна, но сегодня приоритет - это подготовка»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятное дело, что турнир предсезонный, но две недели остаются до старта чемпионата, насколько ваша команда готова к старту чемпионата Российской премьер-лиги?

- Подготовка продолжается, мы определенные взаимодействия в игре командной предлагаем нашим игрокам, мы очень хотим их увидеть сегодня. Опять же, этот турнир - один из важных этапов подготовки команды к сезону.

- Учитывая, что «Зенит» свои матчи отыграл, но формально, и «Нижний Новгород», и «Сочи» еще имеют шансы выиграть этот турнир. Стоит ли такая задача во что бы то ни стало?

- Понятно, что, еще раз повторюсь, я уже говорил об этом на пресс-конференции, любому тренеру, любому игроку, любой команде победа приятна. Другой вопрос, какими способами и методами. Сегодня приоритет - это подготовка.

- То есть, мы сегодня можем увидеть какие-то эксперименты? Или все-таки вы будете наигрывать состав, которым хотите начать чемпионат?

- У нас добавляются новые футболисты, молодые футболисты, нам надо их вкрапливать их в состав, нам очень важно посмотреть их при определенных моделях. Поэтому различные изменения планируются по ходу игры. Посмотрим, как это удастся воплотить в жизнь.