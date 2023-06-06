Модрич вызван в сборную Хорватии на финальный этап Лиги наций

Во вторник был обнародован список футболистов, которых Златко Далич вызвал в сборную Хорватии на матчи финала четырёх Лиги наций. Вызов получил и опытный полузащитник Лука Модрич, который уже 11 сезонов представляет мадридский «Реал»
Полностью состав сборной Хорватии выглядит так:
Ливакович, Ивушич, Лабрович, Вида, Баришич, Юраович, Гвардиол, Соса, Станишич, Шутало, Эрлич, Модрич, Ковачич, Брозович, Пашалич, Влашич, Майер, Иванушец, Перишич, Крамарич, Петкович, Ливайя, Муса.
В полуфинале Лиги наций сборная Хорватии 14 июня сыграет против Нидерландов.
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