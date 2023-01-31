Кавазашвили: «Меня абсолютно не волнует будущее Тедеско»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном назначении Доменико Тедеско на пост тренера бельгийской национальной команды.

«Меня абсолютно не волнует будущее Доменико Тедеско. Никаких торжеств из-за его назначения в сборную Бельгии у меня нет. Меня волнуют только настоящие и будущие тренеры «Спартака», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Чемпионату». Эксперт считает, что Тедеско бросил «красно-белых», сбежав по придуманной причине. По мнению Кавазашвили, семья специалиста могла бы приехать в Москву.

Напомним, что сегодня, 31 января, появилась информация о согласовании контракта бельгийским футбольным союзом с Доменико Тедеско, который будет возглавлять сборную до 2026 года.