Агент Барбоза оценил перспективы Сантуша в сборной Польши

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном назначении Фернанду Сантуша на пост наставника сборной Польши.

«У Сантуша есть огромный опыт: он удачно работал в Греции и был самым лучшим тренером сборной Португалии. Я думаю, что он может провести большую работу и пройти далеко на чемпионате мира и чемпионате Европы — до четвертьфинала-полуфинала», — приводит слова эксперта издание «Спорт день за днём».

По его мнению, Сантуш является одарённым специалистом, приведшим Португалию к её лучшему достижению в истории. Барбоза считает, что для «бело-красных» Сантуш станет хорошим приобретением.

Напомним, что после катарского чемпионата мира Фернанду Сантуш покинул пост наставника сборной Португалии, а польскую команду, несмотря на выход в 1/8 финала, оставил Чеслав Михневич.