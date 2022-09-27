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Лига наций УЕФА

Сборная Шотландии несёт потери перед матчем с Украиной

27 Сентября 2022 • 07:46 Комментировать

Защитник сборной Шотландии Киран Тирни, который принадлежит лондонскому «Арсеналу», травмировался во время поединка группового этапа Лиги наций против команды Исландии. В связи с этим он покинул расположение команды.

«Тирни вернулся в клуб в качестве меры предосторожности. Киран получил повреждение в матче Лиги наций», - говорится в сообщении пресс-службы английского клуба.

Напомним, что сегодня, 27 сентября, сборная Шотландии проведет заключительный матч группового этапа против команды Англии. Чтобы завоевать путевку в элитный дивизион, британской команде достаточно не проиграть «жёлто-синим».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Шотландии Киран Тирни
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27.09  21:45 Греция ... Северная Ирландия 2.01 3.40 4.00
27.09  21:45 Швеция ... Словения 1.69 3.95 5.20
27.09  21:45 Португалия ... Испания 2.75 3.15 2.80
27.09  21:45 Украина ... Шотландия 2.49 3.65 2.75
27.09  21:45 Ирландия ... Армения 1.44 4.60 8.00
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