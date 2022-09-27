Сборная Шотландии несёт потери перед матчем с Украиной

Защитник сборной Шотландии Киран Тирни, который принадлежит лондонскому «Арсеналу», травмировался во время поединка группового этапа Лиги наций против команды Исландии. В связи с этим он покинул расположение команды.

«Тирни вернулся в клуб в качестве меры предосторожности. Киран получил повреждение в матче Лиги наций», - говорится в сообщении пресс-службы английского клуба.

Напомним, что сегодня, 27 сентября, сборная Шотландии проведет заключительный матч группового этапа против команды Англии. Чтобы завоевать путевку в элитный дивизион, британской команде достаточно не проиграть «жёлто-синим».