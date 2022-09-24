Флик - о поражении от Венгрии: «Лучше проиграть сейчас, чем на ЧМ»

Рулевой национальной команды Германии Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после поединка против Венгрии в Лиге наций. Матч пятого тура групповой стадии завершился поражением «бундестим» со счетом 0:1.

«Это поражение стало откровением. Однако лучше проиграть сейчас, чем в Катаре. Германия очень плохо проявила себя в первом тайме, нам не хватало активности и уверенности в своих силах. Было много ненужных ошибок. После перерыва игра наладилась, но мы не создали много моментов», - передает слова специалиста ZDF.

Перед заключительным туром группового этапа сборная Германии с шестью баллами занимает третье место в таблице.