Сборная Азербайджана вырвала победу у словаков и отправила Беларусь в лигу D

Сборные Словакии и Азербайджана провели матч Лиги наций с драматичной концовкой. Хозяевам уже особо ничего не светило в турнирном плане, а вот соперник ещё рисковал вылететь в дивизион D. Гол Рената Дадашова на 44-й минуте позволял азербайджанцам вести в счете и надеяться на победу, но в компенсированное время они пропустили с пенальти. Тем не менее, до финального свистка Ходжатолла Хагверди удалось забить решающий мяч и принести Азербайджану победу (2:1) и второе место в группе. Таким образом, Беларусь покинет лигу С по итогам турнира.
Протокол игры
|44'Дадашов Ренат (0:1)
|(1:1) Ирка Эрик90'
|90'Хагверди Ходжатолла (1:2)
Родак Марек•Валло Кристиан•Шатка Любомир•Шкриньяр Милан•Ганцко Давид•Беро Матуш83' (Дурис Давид (83') •Лоботка Станислав•Бенеш Ласло 62'83' (Мраз Самуэл (83') •Регали Мартин63' (Герц Кристиан (63') •Боженик Роберт74' (Зреляк Адам (74') •Ирка Эрик 57'
Магомедалиев Шахрудин• 66'Хагверди Ходжатолла•Гусейнов Бадави•Мустафазаде Бахлул•Джафаргулиев Элвин•Махмудов Эмин83' (Джамалов Элвин (83') •Паскуаль Эдди•Алмейда Ричард 19'72' (Исаев Алексей (72') •Коку Озан72' (Сейдиев Амин (72') • 80'Дадашов Ренат77' (Гурбанлы Муса (77') •Шейдаев Рамиль
22 сентября. Стадион "Антон Малатинский".
Бан пользователя