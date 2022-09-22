Сборная Азербайджана вырвала победу у словаков и отправила Беларусь в лигу D

Сборные Словакии и Азербайджана провели матч Лиги наций с драматичной концовкой. Хозяевам уже особо ничего не светило в турнирном плане, а вот соперник ещё рисковал вылететь в дивизион D. Гол Рената Дадашова на 44-й минуте позволял азербайджанцам вести в счете и надеяться на победу, но в компенсированное время они пропустили с пенальти. Тем не менее, до финального свистка Ходжатолла Хагверди удалось забить решающий мяч и принести Азербайджану победу (2:1) и второе место в группе. Таким образом, Беларусь покинет лигу С по итогам турнира.