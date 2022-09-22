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Лига наций УЕФА

Сборная Азербайджана вырвала победу у словаков и отправила Беларусь в лигу D

 
22 Сентября 2022 • 23:48 Комментировать
Словакия
1:2
Азербайджан
окончен

Сборные Словакии и Азербайджана провели матч Лиги наций с драматичной концовкой. Хозяевам уже особо ничего не светило в турнирном плане, а вот соперник ещё рисковал вылететь в дивизион D. Гол Рената Дадашова на 44-й минуте позволял азербайджанцам вести в счете и надеяться на победу, но в компенсированное время они пропустили с пенальти. Тем не менее, до финального свистка Ходжатолла Хагверди удалось забить решающий мяч и принести Азербайджану победу (2:1) и второе место в группе. Таким образом, Беларусь покинет лигу С по итогам турнира.

Протокол игры  
Словакия1:2Азербайджан
  44'Дадашов Ренат (0:1)
(1:1) Ирка Эрик90'  
  90'Хагверди Ходжатолла (1:2)
Родак МарекВалло КристианШатка ЛюбомирШкриньяр МиланГанцко ДавидБеро Матуш 83' (Дурис Давид ( 83') Лоботка СтаниславБенеш Ласло  62' 83' (Мраз Самуэл ( 83') Регали Мартин 63' (Герц Кристиан ( 63') Боженик Роберт 74' (Зреляк Адам ( 74') Ирка Эрик  57'
Запасные: Такач ДоминикКачер МирославПекарик ПетерВальент МартинПлах ФрантишекДьомбер НорбертГрошовски ПатрикВернон де Марко
Магомедалиев Шахрудин  66'Хагверди ХоджатоллаГусейнов БадавиМустафазаде БахлулДжафаргулиев ЭлвинМахмудов Эмин 83' (Джамалов Элвин ( 83') Паскуаль ЭддиАлмейда Ричард  19' 72' (Исаев Алексей ( 72') Коку Озан 72' (Сейдиев Амин ( 72'  80') Дадашов Ренат 77' (Гурбанлы Муса ( 77') Шейдаев Рамиль
Запасные: Гусейнов АббасОзобич ФилипАгаев СалахатНуриев АнатолийКривоцюк АнтонБайрамов ТуралГусейнов ДжалалБалаев Эмил
22 сентября. Стадион "Антон Малатинский".

 

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окончен Казахстан 2:1 Беларусь 2.30 3.10 3.45
окончен Латвия 1:2 Молдова 1.70 3.55 5.50
окончен Хорватия 2:1 Дания 2.50 3.30 3.10
окончен Турция 3:3 Люксембург 1.23 6.10 14.00
окончен Словакия 1:2 Азербайджан 1.45 4.20 8.50
окончен Литва 1:1 Фарерские острова 2.30 3.15 3.40
окончен Польша 0:2 Голландия 3.75 3.70 1.95
окончен Лихтенштейн 0:2 Андорра 4.50 3.10 1.98
окончен Франция 2:0 Австрия 1.40 4.80 8.00
окончен Бельгия 2:1 Уэльс 1.35 5.20 8.50
23.09  19:00 Грузия ... Северная Македония 2.14 3.40 3.60
23.09  19:00 Эстония ... Мальта 1.90 3.25 4.40
23.09  21:45 Италия ... Англия 2.60 3.30 2.80
23.09  21:45 Болгария ... Гибралтар 1.11 10.00 25.00
23.09  21:45 Германия ... Венгрия 1.29 5.80 11.00
23.09  21:45 Финляндия ... Румыния 2.33 3.35 3.20
23.09  21:45 Босния и Герцеговина ... Черногория 1.77 3.70 4.90
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