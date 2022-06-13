Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Казахстана одолела словаков в матче лидеров группы

13 Июня 2022 • 18:54 Комментировать (2)
Казахстан
2:1
Словакия
окончен

В первом на сегодня матче Лиги наций встретились лидеры группы С3, сборные Казахстана и Словакии. На 18-й минуте Ян Вороговский замкнул подачу на дальнюю штангу, а в конце первого тайма неожиданно Эльхан Астанов удвоил перевес хозяев. Матуш Беро вернул интригу сразу после перерыва, но спасти игру словаки не смогли, хотя и выглядели предпочтительнее соперника - 1:2.

У Казахстана 10 очков после 4 туров, у словаков - 6 (4), Беларуси - 2 (3) и Азербайджана - 1 (3). Казахстанцам нужно набрать всего два балла для итоговой победы в группе.Протокол игры

 
Казахстан 2:1Словакия
(1:0) Вороговский Ян18'   
(2:0) Астанов Эльхан39'   
  51'Беро Матуш (2:1)
Шацкий ИгорьГабышев Михаил  73' (Каиров Багдат (  73') Малый СергейМарочкин АлександрАлип НуралыДосмагамбетов ТимурАстанов Эльхан  83' (Логвиненко Юрий (  83') Дарабаев Аслан  88' (Ерланов Темирлан (  88') Тагыберген АсхатВороговский Ян  73' (Оразов Рамазан (  73'   86') Аймбетов Абат  88' (Самородов Максим (  88')
Запасные: Шушеначев АртурАхметов ЕлдосСейсен МухаммеджанСуюмбаев ГафуржанЖарынбетов СаматБайтана БауыржанШайзада Бекхан
Родак МарекПекарик ПетерДьомбер Норберт   23'Вальент МартинЧватал Юрай  47' (Вернон де Марко (  47') Куцка Юрай   90'Грошовски ПатрикБеро Матуш  82' (Алмаши Ладислав (  82'   90') Гараслин Лукаш  88' (Суслов Томаш (  88') Руснак Альберт  72' (Стрелец Давид (  72') Дуда Ондрей   86'   87'
Запасные: Такач ДоминикШатка ЛюбомирПлах ФрантишекШранц ИванКосцельник МартинРегали МартинБоженик РобертЛоботка Станислав
13 июня. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Сборная Казахстана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Казахстан 2:1 Словакия 5.70 3.45 1.70
Идет 41 минута Азербайджан 0:0 Беларусь 2.20 3.15 3.90
13.06  21:45 Исландия ... Израиль 2.37 3.25 3.35
13.06  21:45 Франция ... Хорватия 2.02 3.45 3.95
13.06  21:45 Дания ... Австрия 2.32 3.30 3.25
Идет 0 минута РОССИЯ 0:0 Албания
14.06  19:00 Армения ... Шотландия 5.00 3.90 1.74
14.06  19:00 Молдова ... Андорра 1.61 4.10 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Июня
18:54 · Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана одолела словаков в матче лидеров группы 2
18:31 · Лига наций УЕФА
Азербайджан - Беларусь: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:11 · Лига наций УЕФА
Титов отметил работу Рангника в сборной Австрии
11:06 · Лига наций УЕФА
Холанн рассказал о жёстких оскорблениях и угрозах от шведского защитника
10:26 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Хорватии верит в победу своей команды над французами
10:08 · Лига наций УЕФА
Джака: Я знал, что мы сможем обыграть португальцев
10:02 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Трент – отличный футболист, люди много говорят, но не понимают игру»
10:02 · Лига наций УЕФА
Форвард сборной Португалии: Нужно уметь извлекать пользу даже из поражений
09:29 · Лига наций УЕФА
Полузащитник сборной Швеции: Мы слишком легко пропускаем
09:12 · Лига наций УЕФА
Холанн: Обыграть шведов в последнем матче сезона — идеально
09:01 · Лига наций УЕФА
Форвард сборной Швейцарии забил самый быстрый гол в истории Лиги наций
08:29 · Лига наций УЕФА
Фанат итальянской сборной оскорбил Доннарумму
08:28 · Лига наций УЕФА
Азербайджан - Беларусь: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
08:26 · Лига наций УЕФА
Исландия - Израиль: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
08:25 · Лига наций УЕФА
Франция - Хорватия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
Все новости
Рекомендуем