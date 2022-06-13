Сборная Казахстана одолела словаков в матче лидеров группы

В первом на сегодня матче Лиги наций встретились лидеры группы С3, сборные Казахстана и Словакии. На 18-й минуте Ян Вороговский замкнул подачу на дальнюю штангу, а в конце первого тайма неожиданно Эльхан Астанов удвоил перевес хозяев. Матуш Беро вернул интригу сразу после перерыва, но спасти игру словаки не смогли, хотя и выглядели предпочтительнее соперника - 1:2.
У Казахстана 10 очков после 4 туров, у словаков - 6 (4), Беларуси - 2 (3) и Азербайджана - 1 (3). Казахстанцам нужно набрать всего два балла для итоговой победы в группе.Протокол игры
|(1:0) Вороговский Ян18'
|(2:0) Астанов Эльхан39'
|51'Беро Матуш (2:1)
Шацкий Игорь•Габышев Михаил 73' (Каиров Багдат ( 73') •Малый Сергей•Марочкин Александр•Алип Нуралы•Досмагамбетов Тимур•Астанов Эльхан 83' (Логвиненко Юрий ( 83') •Дарабаев Аслан 88' (Ерланов Темирлан ( 88') •Тагыберген Асхат•Вороговский Ян 73' (Оразов Рамазан ( 73' ) • 86'Аймбетов Абат 88' (Самородов Максим ( 88')
Родак Марек•Пекарик Петер•Дьомбер Норберт • 23'Вальент Мартин•Чватал Юрай 47' (Вернон де Марко ( 47') •Куцка Юрай • 90'Грошовски Патрик•Беро Матуш 82' (Алмаши Ладислав ( 82' ) • 90'Гараслин Лукаш 88' (Суслов Томаш ( 88') •Руснак Альберт 72' (Стрелец Давид ( 72') •Дуда Ондрей 86' 87'
13 июня. Стадион "Астана-Арена" (Астана).