Сборная Казахстана одолела словаков в матче лидеров группы

В первом на сегодня матче Лиги наций встретились лидеры группы С3, сборные Казахстана и Словакии. На 18-й минуте Ян Вороговский замкнул подачу на дальнюю штангу, а в конце первого тайма неожиданно Эльхан Астанов удвоил перевес хозяев. Матуш Беро вернул интригу сразу после перерыва, но спасти игру словаки не смогли, хотя и выглядели предпочтительнее соперника - 1:2.

У Казахстана 10 очков после 4 туров, у словаков - 6 (4), Беларуси - 2 (3) и Азербайджана - 1 (3). Казахстанцам нужно набрать всего два балла для итоговой победы в группе.Протокол игры