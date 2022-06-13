Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев был так рад победе своей команды над Словакией (2:1) в рамках 4 тура Лиги наций, что станцевал лезгинку.

В составе победителей голами отметились защитник Ян Вороговский и форвард Эльхан Астанов. Единственный гол в составе Словакии забил Матуш Беро.

Таким образом, эта победа позволила сборной Казахстана возглавить группу 3 Лиги C. В активе у команды Адиева стало 10 очков. На втором месте идёт Словакия (6), на третьем месте расположилась сборная Азербайджана (4), Беларусь с двумя очками замыкает квартет.

Ранее Казахстан победил Азербайджан (2:0), Словакию (1:0) и сыграл вничью с Беларусью (1:1).