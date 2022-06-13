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Лига наций УЕФА

Российский наставник сборной Казахстана станцевал лезгинку после победы над Словакией видео

13 Июня 2022 • 21:58 Комментировать
Казахстан
2:1
Словакия
окончен

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев был так рад победе своей команды над Словакией (2:1) в рамках 4 тура Лиги наций, что станцевал лезгинку.

В составе победителей голами отметились защитник Ян Вороговский и форвард Эльхан Астанов. Единственный гол в составе Словакии забил Матуш Беро.

Таким образом, эта победа позволила сборной Казахстана возглавить группу 3 Лиги C. В активе у команды Адиева стало 10 очков. На втором месте идёт Словакия (6), на третьем месте расположилась сборная Азербайджана (4), Беларусь с двумя очками замыкает квартет.

Ранее Казахстан победил Азербайджан (2:0), Словакию (1:0) и сыграл вничью с Беларусью (1:1). 


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Сборная Казахстана Магомед Адиев Лига Наций
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окончен Казахстан 2:1 Словакия 5.70 3.45 1.70
окончен Азербайджан 2:0 Беларусь 2.40 3.00 3.35
Идет 55 минута Исландия 1:1 Израиль 2.37 3.25 3.35
Идет 56 минута Франция 0:1 Хорватия 2.02 3.45 3.95
Идет 57 минута Дания 2:0 Австрия 2.32 3.30 3.25
Идет 75 минута РОССИЯ 0:0 Албания
14.06  19:00 Армения ... Шотландия 5.00 3.90 1.74
14.06  19:00 Молдова ... Андорра 1.61 4.10 5.00
14.06  21:45 Лихтенштейн ... Латвия 5.00 4.20 1.61
14.06  21:45 Украина ... Ирландия 2.04 3.45 4.00
14.06  21:45 Англия ... Венгрия 1.33 5.40 11.00
14.06  21:45 Румыния ... Черногория 1.90 3.40 4.80
14.06  21:45 Турция ... Литва 1.06 15.00 50.00
14.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.24 3.25 3.65
14.06  21:45 Люксембург ... Фарерские острова 1.48 4.30 8.20
14.06  21:45 Германия ... Италия 1.85 3.85 4.40
14.06  21:45 Польша ... Бельгия 4.00 3.50 2.02
14.06  21:45 Голландия ... Уэльс 1.42 4.90 8.20
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