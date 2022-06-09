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Лига наций УЕФА

Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить и македонцев, Эстония дожала Мальту

09 Июня 2022 • 23:48 Комментировать
Северная Македония
0:3
Грузия
окончен

Сборная Грузии триумфально выступает в группе С4 Лиги наций, разгромив третьего соперника кряду. В победной игре с Северной Македонией (3:0) снова забил Хвича Кварацхелия, еще недавно радовавший болельщиков «Рубина».

Аутсайдеры квартета, Гибралтар и Болгария, забили по голу - 1:1.

В группе D2 сборная Эстонии лишь на последней минуте одолела Мальту - 2:1.

Протокол игры  
Северная Македония 0:3Грузия
  52'Зивзивадзе Буду (0:1)
  62'Кварацхелия Хвича (0:2)
  84'Китеишвили Отар (0:3)
Димитриевски СтолеЧурлинов ДаркоВелкоски Дарко   39'Муслиу ВизарАлиоски ЭгзиянЭлмас Эльиф  79' (Тодороски Тодор (  79') Спировски Стефан  71' (Миовски Боян (  71') Барди Энис   74'Асковски СтефанРистовски Милан  71' (Бабунски Давид (  71'   82') Трайковски Александар  59' (Николов Бобан (  59')
Запасные: Серафимов НиколаФазлагич ЭнисБабунски ДорианШишковски ДамьянЗайков ДжокоРистевски КирчеИлиев ДеянЭтеми Вален
Мамардашвили ГеоргийКакабадзе Отар   21'  83' (Лобжанидзе Саба (  83') Кашия ГурамХочолава ДавидКварацхелия Хвича  83' (Казаишвили Валерий (  83') Кверквелия Соломон   74'Абурджания Георгий  61' (Китеишвили Отар (  61') Квеквескири НикаЦитаишвили ГеоргийЗивзивадзе Буду   45'  71' (Мамучашвили Владимир (  71') Давиташвили Зурико  71' (Микаутадзе Жорж (  71')
Запасные: Кобахидзе МамукаЛория ГиоргиАзаров ИраклийКупатадзе ЛазареЛочошвили ЛукаГвилия ВалерианеМеквабишвили Анзор
09 июня. Стадион "Тодор Проески".
Протокол игры 
Гибралтар 1:1Болгария
  45' Минчев Георги (0:1)
(1:1) Уолкер Лайам 61'   
Колинг Дэйл   85'  Уайзмэн Скотт  Чиполина Рой  Лопеш Бернарду  Оливейро Джэйси  Торилья Грэм   68'   80' (Муэли Айман (   80' Эннсли Лу   90'  Валарино Джулиан   85' (Ронан Киан (   85' Кашаро Ли  Уолкер Лайам   8'  Бритто Итан   74' (Стич Рис (   74')
Запасные: Банда Брэдли  Николас Позо  Брэдли Авеллано  Морган Келвин  Эрнандес Энтони  Сантос Итан  Джолли Итан  Кумбес Джеймс  Понс Алан
Вуцов Светослав  Попов Виктор  Чорбаджийски Божидар  Христов Петко   88'  Йорданов Эдиссон  Краев Андриан   60'  Крастев Филип   83' (Илиев Атанас (   83' Миланов Георги  Стефанов Илиян   71' (Неделев Тодор (   71' Минчев Мартин   71' (Десподов Кирилл (   71'   90' Минчев Георги
Запасные: Дюлгеров Иван  Галабов Пламен  Недялков Антон  Турицов Иван  Костадинов Георги  Христов Андреа  Михайлов Николай  Малинов Кристиян  Чочев Ивайло
 09 июня. Стадион "Виктория (Гибралтар)".
Протокол игры 
Мальта 1:2Эстония
  21' Васильев Константин (0:1)
(1:1) Хейн Карл-Якоб 56'   
  90' Аниер Хенри (1:2)
Бонелло Анри  Борг Стив  Пепе Энрико  Борг Жан   85' (Мускат Зак (   85' Мбонг Джозеф  Гийомье Мэтью   78'   80' (Гамбин Люк (   80' Пайбер Брэндон  Камензули Райан  Теума Тедди  Сатариано Александер   69' (Монтебельо Лука (   69' Дегабриэле Юрген   80' (Велла Данстэн (   80')
Запасные: Апап Фердинандо  Бусуттиль Жан  Гарсия Матиас  Корболан Хуан  Микаллеф Карл  Джеймс Браун  Галеа Джейк  Формоса Кейн
Хейн Карл-Якоб  Паскочи Максим  Тамм Йоонас  Метс Кароль  Тенисте Тайо  Кяйт Маттиас   48'  Калласте Кен  Васильев Константин   90' (Миллер Мартин (   90' Соометс Маркус  Кирсс Роберт   60' (Зенёв Сергей (   60'   90' Сорга Эрик   60' (Аниер Хенри (   60')
Запасные: Кууск Мяртен  Лиландер Михаэл  Пеэтсон Расмус  Поом Маркус  Синявский Василий  Крейда Владислав  Игонен Матвей  Валлнер Карл-Андре  Лукка Марко
 09 июня. Стадион "Та-Кали".

 

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окончен Швейцария 0:1 Испания 4.10 3.50 2.05
окончен Норвегия 0:0 Словения 1.40 4.50 9.00
окончен Северная Македония 0:3 Грузия 2.25 3.10 3.55
окончен Португалия 2:0 Чехия 1.35 5.20 8.50
окончен Косово 3:2 Северная Ирландия 2.25 3.00 3.70
окончен Гибралтар 1:1 Болгария 16.00 6.50 1.20
окончен Швеция 0:1 Сербия 3.05 3.20 2.45
окончен Греция 3:0 Кипр 1.25 6.00 12.50
окончен Мальта 1:2 Эстония 2.85 2.90 2.90
10.06  19:00 Азербайджан ... Словакия 6.20 3.85 1.61
10.06  19:00 Молдова ... Латвия 2.16 2.95 3.70
10.06  21:45 Албания ... Израиль 2.70 3.10 2.85
10.06  21:45 Дания ... Хорватия 2.21 3.30 3.50
10.06  21:45 Андорра ... Лихтенштейн 2.29 2.95 3.40
10.06  21:45 Австрия ... Франция 4.60 3.65 1.83
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