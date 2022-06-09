Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить и македонцев, Эстония дожала Мальту

Сборная Грузии триумфально выступает в группе С4 Лиги наций, разгромив третьего соперника кряду. В победной игре с Северной Македонией (3:0) снова забил Хвича Кварацхелия, еще недавно радовавший болельщиков «Рубина».

Аутсайдеры квартета, Гибралтар и Болгария, забили по голу - 1:1.

В группе D2 сборная Эстонии лишь на последней минуте одолела Мальту - 2:1.