Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить и македонцев, Эстония дожала Мальту

Сборная Грузии триумфально выступает в группе С4 Лиги наций, разгромив третьего соперника кряду. В победной игре с Северной Македонией (3:0) снова забил Хвича Кварацхелия, еще недавно радовавший болельщиков «Рубина».
Аутсайдеры квартета, Гибралтар и Болгария, забили по голу - 1:1.
В группе D2 сборная Эстонии лишь на последней минуте одолела Мальту - 2:1.
Протокол игры
|52'Зивзивадзе Буду (0:1)
|62'Кварацхелия Хвича (0:2)
|84'Китеишвили Отар (0:3)
Димитриевски Столе•Чурлинов Дарко•Велкоски Дарко • 39'Муслиу Визар•Алиоски Эгзиян•Элмас Эльиф 79' (Тодороски Тодор ( 79') •Спировски Стефан 71' (Миовски Боян ( 71') •Барди Энис • 74'Асковски Стефан•Ристовски Милан 71' (Бабунски Давид ( 71' ) • 82'Трайковски Александар 59' (Николов Бобан ( 59')
Мамардашвили Георгий•Какабадзе Отар 21' 83' (Лобжанидзе Саба ( 83') •Кашия Гурам•Хочолава Давид•Кварацхелия Хвича 83' (Казаишвили Валерий ( 83') •Кверквелия Соломон • 74'Абурджания Георгий 61' (Китеишвили Отар ( 61') •Квеквескири Ника•Цитаишвили Георгий•Зивзивадзе Буду 45' 71' (Мамучашвили Владимир ( 71') •Давиташвили Зурико 71' (Микаутадзе Жорж ( 71')
09 июня. Стадион "Тодор Проески".
Протокол игры
|45' Минчев Георги (0:1)
|(1:1) Уолкер Лайам 61'
Колинг Дэйл • 85'Уайзмэн Скотт • Чиполина Рой • Лопеш Бернарду • Оливейро Джэйси • Торилья Грэм 68' 80' ( Муэли Айман ( 80') • Эннсли Лу • 90'Валарино Джулиан 85' ( Ронан Киан ( 85') • Кашаро Ли • Уолкер Лайам • 8'Бритто Итан 74' ( Стич Рис ( 74')
Запасные: Банда Брэдли • Николас Позо • Брэдли Авеллано • Морган Келвин • Эрнандес Энтони • Сантос Итан • Джолли Итан • Кумбес Джеймс • Понс Алан
Вуцов Светослав • Попов Виктор • Чорбаджийски Божидар • Христов Петко • 88'Йорданов Эдиссон • Краев Андриан • 60'Крастев Филип 83' ( Илиев Атанас ( 83') • Миланов Георги • Стефанов Илиян 71' ( Неделев Тодор ( 71') • Минчев Мартин 71' ( Десподов Кирилл ( 71' ) • 90'Минчев Георги
Запасные: Дюлгеров Иван • Галабов Пламен • Недялков Антон • Турицов Иван • Костадинов Георги • Христов Андреа • Михайлов Николай • Малинов Кристиян • Чочев Ивайло
09 июня. Стадион "Виктория (Гибралтар)".
Протокол игры
|21' Васильев Константин (0:1)
|(1:1) Хейн Карл-Якоб 56'
|90' Аниер Хенри (1:2)
Бонелло Анри • Борг Стив • Пепе Энрико • Борг Жан 85' ( Мускат Зак ( 85') • Мбонг Джозеф • Гийомье Мэтью 78' 80' ( Гамбин Люк ( 80') • Пайбер Брэндон • Камензули Райан • Теума Тедди • Сатариано Александер 69' ( Монтебельо Лука ( 69') • Дегабриэле Юрген 80' ( Велла Данстэн ( 80')
Запасные: Апап Фердинандо • Бусуттиль Жан • Гарсия Матиас • Корболан Хуан • Микаллеф Карл • Джеймс Браун • Галеа Джейк • Формоса Кейн
Хейн Карл-Якоб • Паскочи Максим • Тамм Йоонас • Метс Кароль • Тенисте Тайо • Кяйт Маттиас • 48'Калласте Кен • Васильев Константин 90' ( Миллер Мартин ( 90') • Соометс Маркус • Кирсс Роберт 60' ( Зенёв Сергей ( 60' ) • 90'Сорга Эрик 60' ( Аниер Хенри ( 60')
Запасные: Кууск Мяртен • Лиландер Михаэл • Пеэтсон Расмус • Поом Маркус • Синявский Василий • Крейда Владислав • Игонен Матвей • Валлнер Карл-Андре • Лукка Марко
09 июня. Стадион "Та-Кали".