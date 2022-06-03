Ван Дейк выразил недовольство Лигой наций

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк поделился мнением о календаре Лиги наций.

«Очень странно, что после изнурительного сезона нам нужно играть еще несколько встреч в Лиге наций. Однако это уже факт, и мы ничего не можем поделать. В таких поединках есть большой риск получить травму, ведь за плечами длинный сезон. Думаю, футболисты должны иметь право голоса при составлении календаря», - приводит слова голландца Sky Sports.

В первом туре групповой стадии Лиги наций сборная Голландии встретится с национальной командой Бельгии.