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Лига наций УЕФА

Ван Дейк выразил недовольство Лигой наций

03 Июня 2022 • 13:47 Комментировать

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк поделился мнением о календаре Лиги наций.

«Очень странно, что после изнурительного сезона нам нужно играть еще несколько встреч в Лиге наций. Однако это уже факт, и мы ничего не можем поделать. В таких поединках есть большой риск получить травму, ведь за плечами длинный сезон. Думаю, футболисты должны иметь право голоса при составлении календаря», - приводит слова голландца Sky Sports.

В первом туре групповой стадии Лиги наций сборная Голландии встретится с национальной командой Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Голландии Виргил Ван Дейк
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03.06  21:45 Беларусь ... Словакия 1.64 3.85 5.80
03.06  21:45 Хорватия ... Австрия 1.70 3.80 5.00
03.06  21:45 Бельгия ... Голландия 2.00 3.50 3.80
03.06  21:45 Лихтенштейн ... Молдова 4.60 3.40 1.79
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