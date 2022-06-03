Тренер сборной Чехии похвалил Кухту

Наставник чешской сборной Ярослав Шилгавы в разговоре с журналистами высоко оценил игру нападающего «Локомотива» Яна Кухты в поединке со швейцарцами.

Шилгавы сказал, что Кухта провёл отличный матч, так как форвард проделал большой объём беговой работы, создавал пространство для партнёров и был опасен у чужих ворот. Тренер отметил, что очень доволен игрой чешского футболиста.

Напомним, что в поединке со швейцарцами Ян Кухта отметился забитым мячом, который стал для форварда первым в футболке национальной команды. Чехия в итоге одержала трудовую победу со счётом 2:1.