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Лига наций УЕФА

Ибрагимович не сыграет за сборную Швеции в Лиге Наций

19 Мая 2022 • 06:37 Комментировать

Шведский нападающий Златан Ибрагимович постепенно сворачивает свою активность, на фоне слухов о том, что он закончит свою блистательную карьеру. Многое будет зависеть от того, выиграет ли «Милан» чемпионский титул. Ибрагимовичу хотелось бы уйти в ранге победителя. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, швед уже решил не выступать за сборную Швеции в предстоящих матчах Лиги чемпионов.

И это не следствие какого-нибудь конфликта, а объективная ситуация - как чувствует сам Ибрагимович, его физические кондиции не позволят выдержать марафон из четырех матчей сразу после окончания долгого сезона.

Возможно, по этой причине он и вовсе решит завязать с футболом, хотя перспектива выступлений в Лиге чемпионов, безусловно, очень заманчива.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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