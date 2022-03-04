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Лига наций УЕФА

Карпин рассказал о целях сборной России на ближайшие матчи Лиги Наций

04 Марта 2022 • 18:59 Комментировать

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин поделился целями команды на ближайшие матчи Лиги Наций. Матчи запланированы на начало июня, а изоляция команды к этому времени может быть снята.

По словам Карпина, матч со сборной Исландии нельзя назвать ключевым, поскольку группа, в которой оказалась сборная России, «ровная». При этом специалист предположил, что именно Россия и Исландия будут бороться в ней за первое место.

Говоря о целях, Карпин отметил, что тренерский штаб постарается дать время для большинства игроков, но в то же время постарается не потерять в результате.

«Нужен ли такой турнир как Лига наций? Думаю, да» - добавил Карпин в разговоре с журналистами портала Sport24.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Лига Наций
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