​В УЕФА подтвердили вступление в Лигу наций 10 сборных из Южной Америки

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек подтвердил информацию о том, что к Лиге наций с 2024 года присоединятся 10 сборных из Южной Америки.

«У нас была встреча с КОНМЕБОЛ, с 2024 года их сборные присоединятся к Лиге наций. Мы ещё работаем над форматом, поскольку график игр сборных ограничен», - высказался Бонек в ходе интервью для Meczyki.

По словам вице-президента УЕФА, шесть ведущих сборных Южной Америки в 2024 году войдут в Лигу А Лиги наций. Ещё четыре сборные будут выступать в Лиге В.

Ближайший сезон Лиги наций пройдёт без южноамериканских команд. Это будет третий розыгрыш турнира. В двух предыдущих победителями становились сборные Португалии и Франции.