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Лига наций УЕФА

Известен график матчей сборной России в Лиге наций

17 Декабря 2021 • 12:14 Комментировать (1)

Опубликован график поединков сборной России в групповом раунде следующего сезона Лиги наций. Напомним, что по итогам жеребьевки в соперники команде Валерия Карпина достались Израиль, Албания и Исландия.

Первый матч россияне проведут против Албании на выезде. Поединок запланирован на 2 июня следующего года. Далее последуют игры с Израилем (выезд) и Исландией (дома).

Затем Россия на своем поле примет албанцев и в гостях встретится с исландцами. Завершат групповой этап подопечные Карпина домашней игрой с Израилем, которая пройдет 27 июня.

Победитель квартета поднимется в дивизион А.

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Комментарии (1)
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White_Shark
17 Декабря 2021 в 12:20
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