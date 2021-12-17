Известен график матчей сборной России в Лиге наций

Опубликован график поединков сборной России в групповом раунде следующего сезона Лиги наций. Напомним, что по итогам жеребьевки в соперники команде Валерия Карпина достались Израиль, Албания и Исландия.

Первый матч россияне проведут против Албании на выезде. Поединок запланирован на 2 июня следующего года. Далее последуют игры с Израилем (выезд) и Исландией (дома).

Затем Россия на своем поле примет албанцев и в гостях встретится с исландцами. Завершат групповой этап подопечные Карпина домашней игрой с Израилем, которая пройдет 27 июня.

Победитель квартета поднимется в дивизион А.