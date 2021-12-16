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Лига наций УЕФА

Папоротный: В целом, что делает Карпин — нравится

16 Декабря 2021 • 23:47 Комментировать

Защитник сборной России по пляжному футболу Артур Папоротный сравнил сборные России по большому футболу при бывшем главном тренере Станиславе Черчесове и Валерии Карпине.

Он отметил, что команда Карпина пока дает результат, хотя не всегда есть хорошая игра. Однако в целом футболисту нравится, как Карпин справляется с работой.

«В целом, что делает Карпин — нравится. Ему с листа тяжело было все делать. Возможно, если получится пройти, то в дальнейшем это будет некий толчок и будет все попроще», — цитирует Папоротного Sport24.

16 декабря прошла жеребьевка Лиги наций. Сборная России сыграет против Исландии, Израиля и Албании.

Победители групп перейдут в дивизион А и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше сезона-2024/2025. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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