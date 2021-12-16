Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил жеребьёвку Лиги наций для сборной России, которая сыграет против Албании, Израиля и Исландии.

- Я думаю, это вполне проходимая группа. Россия способна обыграть все эти сборные и занять первое место. Но все подписались бы на то, чтобы сборная России проиграла все матчи Лиги наций со счётом 0:3 и 0:4, после чего вышла бы в плей-офф чемпионата мира. То же самое и в Италии в отношении «скуадры адзурры». По-моему, в Италии жеребьёвка Лиги наций никому не интересна. Здесь думают о плей-офф чемпионата мира, а конкретно сейчас больше внимания вызывает Кубок Италии.