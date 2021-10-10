Испания и Франция назвали составы на финал Лиги наций

Сборные Испании и Франции по футболу назвали стартовые составы на финальный матч Лиги наций.
Испания: Унаи Симон, Маркос Алонсо, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Сесар Аспиликуэта, Родри, Серхио Бускетс, Гави, Пабло Сарабия, Микель Оярсабаль и Ферран Торрес.
Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Преснель Кимпембе, Жюль Кунде, Орельен Чуамени, Поль Погба, Тео Эрнандес, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и Карим Бензема.
Финал турнира состоится в Милане в воскресенье и начнется в 21:45 мск. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.