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Черчесов: «Знал, что сборной России будет не хватать Дзюбы»

18 Декабря 2020, 11:46,

Евро-Футбол.Ру

Наставник национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое решение не вызывать форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи. Игрок не принимал участия в поединках из-за интимного скандала.

«Принимая это решение, я знал, что его будет не хватать. Мы с ним связались в тот же день, чтобы он знал нашу позицию. Приглашать игрока в сборную, вынуждая его дистанционно улаживать семейные дела, неправильно. Да и не факт, что его присутствие развернуло бы ситуацию кардинально», - сказал Черчесов в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, что Дзюба был исключен из заявки сборной России на ноябрьские поединки после появления в сети ролика интимного характера с его участием. В минувшем месяце национальная команда сыграла вничью с Молдавией (0:0) в контрольном поединке, а также проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций, заняв второе место в группе и не попав в элитный раунд турнира.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Станислав Черчесов
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