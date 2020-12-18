Черчесов: «Знал, что сборной России будет не хватать Дзюбы»

Наставник национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое решение не вызывать форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи. Игрок не принимал участия в поединках из-за интимного скандала.

«Принимая это решение, я знал, что его будет не хватать. Мы с ним связались в тот же день, чтобы он знал нашу позицию. Приглашать игрока в сборную, вынуждая его дистанционно улаживать семейные дела, неправильно. Да и не факт, что его присутствие развернуло бы ситуацию кардинально», - сказал Черчесов в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, что Дзюба был исключен из заявки сборной России на ноябрьские поединки после появления в сети ролика интимного характера с его участием. В минувшем месяце национальная команда сыграла вничью с Молдавией (0:0) в контрольном поединке, а также проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций, заняв второе место в группе и не попав в элитный раунд турнира.