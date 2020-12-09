Украина обратилась в CAS, не согласившись с вылетом из Лиги наций

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09 Декабря 2020, 22:58,
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Сборная Украины в ноябре не сыграла в гостях у Швейцарии в решающем матче Лиги наций. Команду отправили на карантин местные врачи после нескольких случаев заражения коронавирусной инфекцией.
УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение со счётом 0:3, из-за которого команда вылетела в Лиге наций из дивизиона А в дивизион В.
Украинцы не согласны с решением УЕФА по матчу и теперь обратились в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS). Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
Отметим, что медицинский регламент УЕФА допускает участие команды в матче при наличии тринадцати здоровых футболистов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины