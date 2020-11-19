Уткин: «Сборная России играет по схеме 8-2»

Известный журналист Василий Уткин на своём канале в YouTube высказался по поводу работы Станислава Черчесова в сборной России.

«Говорят, что Черчесов работает с теми футболистами, которые у него есть. Это ложь. Именно с теми футболистами, которые у него есть, Черчесов и не работал никогда. Сборная играет по системе 8-2. В атаке два человека, если три – это уже много. Не выдерживает такая система нагрузки. Система игры на постоянное удержание, которая рано или поздно приведёт к провалу. Это просто по законам физики так получается.

Никогда сборная России не использовала одновременно на поле двух своих лучших футболистов – Александра Головина и Алексея Миранчука. Как же так может быть? Разве это можно назвать использованием лучших ресурсов национального футбола?

Черчесов сказал, что Головин травмирован. Но он три года что ли травмирован? Когда он был здоров, то все равно не играл, а теперь такая вот отмазка», - сказал Уткин.