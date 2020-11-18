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Албания обыграла белорусов в матче за выход в лигу В. Казахстан вылетел в лигу D

18 Ноября 2020, 20:51,

Евро-Футбол.Ру

В группе С4 Лиги наций сборные Албании и Беларуси сражались за первое место. Хозяева поля уже в середине первого тайма добились перевеса в два гола и уже не отпускали победный результат. Интрига сохранялась до последнего, но все же белорусы уступили (2:3) и пропустили соперника вперед. Албания пробилась в лигу В.

В параллельном матче Казахстан дома проиграл Литве (1:2) и занял последнее место.

Протокол игры  
Албания 3:2 Беларусь
(1:0) Чикалеши Сокол 20'    
(2:0) Чикалеши Сокол 27'    
    35' Скавыш Максим (2:1)
(3:1) Манай Рею 44'    
    80' Эбонг Макс (3:2)
Бериша Этрит Дока Альби Джимсити Берат Весели Фредерик Исмайли Ардиан Мемушай Ледиан   64' (Балай Беким (   64') Гьясула Клаус   83' Мемола Хюсен Ляци Казим   90' (Рамадани Юльбер (   90') Чикалеши Сокол   64' (Селахи Линдон (   64') Манай Рею   90'   71' (Узуни Мюрто (   71'   90')
Запасные: Селмани Гентьян Таулан Сефери Чепеле Рамен Каллаку Шерифф Ходжа Албан Исмайльгечи Марсель
Хаткевич Егор Юзепчук Роман Поляков Денис Сачивко Александр Бордачёв Максим   32'   46' (Печенин Кирилл (   46') Эбонг Макс Маевский Иван   77' (Лаптев Денис (   77'   90') Яблонский Евгений   63' (Кендыш Юрий (   63') Стасевич Игорь   89' Лисакович Виталий   88'   77' (Антилевский Дмитрий (   77') Скавыш Максим   88' (Климович Владислав (   88')
Запасные: Бахар Иван Наумов Никита Хачатурян Андрей Игнатович Сергей Хадаркевич Руслан Чичкан Антон Бегунов Роман
18 ноября. Стадион "Arena Kombetare".
Протокол игры  
Казахстан 1:2 Литва
(1:0) Аимбетов Абат 38'    
    40' Воробьев Модест (1:1)
    90' Новиковас Арвидас (1:2)
Покатилов Стас Марочкин Александр Логвиненко Юрий Алип Нуралы   87' (Хижниченко Сергей (   87') Вороговский Ян   2' Тагыберген Асхат Абикен Айбол   81' Досмагамбетов Тимур   69' (Жангылышбай Токтар (   69') Куат Исламбек   44'   50' Щёткин Алексей Аимбетов Абат   69' (Мирошниченко Дмитрий (   69')
Запасные: Дарабаев Аслан Бейсебеков Абзал Сейсен Мухаммеджан Керимжанов Олжас Непогодов Дмитрий Федин Максим Перцух Юрий Ерланов Темирлан
Шведкаускас Томас Миколюнас Салюнас   9' Бенета Маркас Гирдвайнис Эдвинас Вайткунас Эгидиюс   46' (Гашпуйтис Витас (   46') Шимкус Домантас   33' Воробьев Модест Новиковас Арвидас Сливка Выкинтас   76' (Казлаускас Донатас (   76') Сиргедас Гратас   66' (Элиошюс Таутвидас (   66') Лаукжемис Каролис   58'   84' (Петравичюс Деймантас (   84')
Запасные: Edgaras Utkus Баравикас Роландас Гертмонас Эдвинас Велюлис Эрнестас Микеленис Дейвидас Вербицкас Овидиус Романовский Даниэль
18 ноября. Стадион "Центральный стадион Алматы" (Алматы).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Беларуси, Сборная Казахстана, Сборная Албании, Сборная Литвы
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