Албания обыграла белорусов в матче за выход в лигу В. Казахстан вылетел в лигу D

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18 Ноября 2020, 20:51,
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В группе С4 Лиги наций сборные Албании и Беларуси сражались за первое место. Хозяева поля уже в середине первого тайма добились перевеса в два гола и уже не отпускали победный результат. Интрига сохранялась до последнего, но все же белорусы уступили (2:3) и пропустили соперника вперед. Албания пробилась в лигу В.
В параллельном матче Казахстан дома проиграл Литве (1:2) и занял последнее место.
Протокол игры
|(1:0) Чикалеши Сокол 20'
|(2:0) Чикалеши Сокол 27'
|35' Скавыш Максим (2:1)
|(3:1) Манай Рею 44'
|80' Эбонг Макс (3:2)
Бериша Этрит • Дока Альби • Джимсити Берат • Весели Фредерик • Исмайли Ардиан • Мемушай Ледиан 64' ( Балай Беким ( 64') • Гьясула Клаус • 83'Мемола Хюсен • Ляци Казим 90' ( Рамадани Юльбер ( 90') • Чикалеши Сокол 64' ( Селахи Линдон ( 64') • Манай Рею 90' 71' ( Узуни Мюрто ( 71' ) 90'
Запасные: Селмани Гентьян • Таулан Сефери • Чепеле Рамен • Каллаку Шерифф • Ходжа Албан • Исмайльгечи Марсель
Хаткевич Егор • Юзепчук Роман • Поляков Денис • Сачивко Александр • Бордачёв Максим 32' 46' ( Печенин Кирилл ( 46') • Эбонг Макс • Маевский Иван 77' ( Лаптев Денис ( 77' ) • 90'Яблонский Евгений 63' ( Кендыш Юрий ( 63') • Стасевич Игорь • 89'Лисакович Виталий 88' 77' ( Антилевский Дмитрий ( 77') • Скавыш Максим 88' ( Климович Владислав ( 88')
Запасные: Бахар Иван • Наумов Никита • Хачатурян Андрей • Игнатович Сергей • Хадаркевич Руслан • Чичкан Антон • Бегунов Роман
18 ноября. Стадион "Arena Kombetare".
Протокол игры
|(1:0) Аимбетов Абат 38'
|40' Воробьев Модест (1:1)
|90' Новиковас Арвидас (1:2)
Покатилов Стас • Марочкин Александр • Логвиненко Юрий • Алип Нуралы 87' ( Хижниченко Сергей ( 87') • Вороговский Ян • 2'Тагыберген Асхат • Абикен Айбол • 81'Досмагамбетов Тимур 69' ( Жангылышбай Токтар ( 69') • Куат Исламбек 44' • 50'Щёткин Алексей • Аимбетов Абат 69' ( Мирошниченко Дмитрий ( 69')
Запасные: Дарабаев Аслан • Бейсебеков Абзал • Сейсен Мухаммеджан • Керимжанов Олжас • Непогодов Дмитрий • Федин Максим • Перцух Юрий • Ерланов Темирлан
Шведкаускас Томас • Миколюнас Салюнас • 9'Бенета Маркас • Гирдвайнис Эдвинас • Вайткунас Эгидиюс 46' ( Гашпуйтис Витас ( 46') • Шимкус Домантас • 33'Воробьев Модест • Новиковас Арвидас • Сливка Выкинтас 76' ( Казлаускас Донатас ( 76') • Сиргедас Гратас 66' ( Элиошюс Таутвидас ( 66') • Лаукжемис Каролис 58' 84' ( Петравичюс Деймантас ( 84')
18 ноября. Стадион "Центральный стадион Алматы" (Алматы).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Беларуси, Сборная Казахстана, Сборная Албании, Сборная Литвы