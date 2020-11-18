Албания обыграла белорусов в матче за выход в лигу В. Казахстан вылетел в лигу D

В группе С4 Лиги наций сборные Албании и Беларуси сражались за первое место. Хозяева поля уже в середине первого тайма добились перевеса в два гола и уже не отпускали победный результат. Интрига сохранялась до последнего, но все же белорусы уступили (2:3) и пропустили соперника вперед. Албания пробилась в лигу В.

В параллельном матче Казахстан дома проиграл Литве (1:2) и занял последнее место.