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Зобнин и Семёнов не сыграют со сборной Сербии

15 Ноября 2020, 21:36,

Global Look Press

В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Турции на своём поле принимает сборную России.

На 54-й минуте матча желтую карточку в составе сборной России получил полузащитник Роман Зобнин. Это предупреждение стало вторым для футболиста «Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги наций, таким образом, он пропустит следующую игру.

Напомним, что на 24-й минуте в составе сборной России был удалён защитник Андрей Семёнов.

На данный момент идёт 73-я минута матча, турки впереди со счётом 3:2.

Следующий матч сборная России проведёт в среду, 18 ноября, соперником нашей национальной команды станет сборная Сербии, начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная России, Роман Зобнин
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