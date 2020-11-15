Зобнин и Семёнов не сыграют со сборной Сербии

В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Турции на своём поле принимает сборную России.

На 54-й минуте матча желтую карточку в составе сборной России получил полузащитник Роман Зобнин. Это предупреждение стало вторым для футболиста «Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги наций, таким образом, он пропустит следующую игру.

Напомним, что на 24-й минуте в составе сборной России был удалён защитник Андрей Семёнов.

На данный момент идёт 73-я минута матча, турки впереди со счётом 3:2.

Следующий матч сборная России проведёт в среду, 18 ноября, соперником нашей национальной команды станет сборная Сербии, начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.