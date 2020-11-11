​Рэшфорд прибыл в расположение сборной Англии с опозданием

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прибыл в расположение сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба манкунианского клуба.

Рэшфорд присоединился к команде с опозданием, поскольку проходил дополнительное обследование после полученного в матче против «Эвертона» повреждения. Судя по всему, с форвардом всё в порядке.

Отмечается, что Рэшфорд из-за позднего приезда в сборную может пропустить товарищеский матч против Ирландии, который состоится в четверг, двенадцатого ноября.

В сезоне 2020/2021 Маркус Рэшфорд забил семь голов и отдал три голевых паса в двенадцати матчах.