Германия одолела Австрию и вышла в полуфинал женского ЧЕ-2022

В рамках второго четвертьфинального матча женская сборная Германии смогла переиграть Австрию со счетом 2:0. Встреча проходила в Брентфорде, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Счет на 25-й минуте встречи открыла полузащитница Бундестим Лина Магуль, которая отправила мяч в сетку ворот соперниц после передачи от Клары Бюль. На 90-й минуте игры окончательный счет на табло установила форвард немецкой сборной Александра Попп.

В четвертьфинальной встрече работала бригада арбитров во главе с англичанкой Ребеккой Уэлч.

В полуфинале женского чемпионата Европы по футболу Германия сыграет с победителем пары Франция – Голландия.