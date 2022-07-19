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Женский Чемпионат Европы 2017

Ничья не помогла Исландии выйти в четвертьфинал женского чемпионата Европы

19 Июля 2022 • 00:18 Комментировать

В матче третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы сборная Исландии сыграла вничью с Францией – 1:1. Набранный балл не позволил «трехцветным» выйти в плей-офф турнира в Великобритании.

Французской сборной удалось выйти вперед уже на первой минуте встречи. Гол с передачи Клары Матео забила форвард «трехцветных» Мельвин Малар. Исландская команда смогла сравнять счет уже в компенсированное время второго тайма, когда 11-метровый удар реализовала полузащитница Дагни Бриньярсдоттир.

Сборная Франции еще до третьего тура обеспечила себе выход из группы под первым местом. Она сыграет в четвертьфинале против Голландии. Из группы D также в 1/4 финала вышла Бельгия, которая в параллельной встрече одолела Италию. В плей-офф бельгийки встретятся со шведками.

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Сборная Франции Сборная Исландии женский чемпионат Европы
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