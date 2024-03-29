Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» отреагировал на информацию о том, что Валерий Карпин скоро продлит контракт с РФС.

«Карпин справляется со своей работой, к нему вопросов нет. Какой смысл менять тренера в нынешней ситуации? Валерий Георгиевич хорошо работает с молодыми и перспективными футболистами и в клубе, и в сборной. У национальной команды тоже должны быть свои планы на будущее, в ней должны играть молодые и одарённые. Думаю, продление контракта во многом зависит от того, каких спарринг-партнёров будет предлагать РФС. Хочется побольше матчей с такими соперниками как Камерун и Сербия. Приятнее смотреть на игроков с завышенной мотивацией», – сказал Сенников.