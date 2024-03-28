Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Мы же не участвуем в официальных соревнованиях. Мне трудно оценивать его работу по товарищеским играм. Серьёзных соперников тоже было мало.

В сборную привлекается много футболистов. Я даже думаю, что чересчур много. Всё-таки сборная – это не помойка. Конечно, мне не нравится эта стратегия. Выступать за сборную – это честь.

Часто у игроков нет желания и самоотдачи при выступлениях за сборную. Так не должно быть. Мне кажется, нужно определиться с основным кругом игроков и их вызывать», – сказал Силкин.