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Балахнин назвал тренера, который мог бы возглавить сборную России

28 Марта 2024 • 12:32 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, кто может возглавить сборную России, если Валерий Карпин примет решение не продлевать контракт с РФС.

Специалист отметил, что реальной кандидатурой является наставник питерского «Зенита» Сергея Семака, однако он сейчас занят.

«Сложно говорить на эту тему, когда у нас нет официальных игр. Самое главное — результат, который пока мы не можем увидеть», - приводит слова Балахнина «Чемпионат».

Напомним, что контракт Карпина с РФС рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее СМИ сообщали, что специалист может продлить соглашение до 2026 года.

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