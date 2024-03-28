Балахнин назвал тренера, который мог бы возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, кто может возглавить сборную России, если Валерий Карпин примет решение не продлевать контракт с РФС.

Специалист отметил, что реальной кандидатурой является наставник питерского «Зенита» Сергея Семака, однако он сейчас занят.

«Сложно говорить на эту тему, когда у нас нет официальных игр. Самое главное — результат, который пока мы не можем увидеть», - приводит слова Балахнина «Чемпионат».

Напомним, что контракт Карпина с РФС рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее СМИ сообщали, что специалист может продлить соглашение до 2026 года.