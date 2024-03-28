«РФС должен понимать, как Карпин будет работать в сборной. Если он вписывается в стратегию союза, то можно продлевать контракт. Думаю, контракт с ним продлят. В сегодняшней ситуации это очень хорошо. РФС тоже должен помогать ему и подбирать нормальных соперников. Это и называется развитие нашего футбола. Все должно двигаться в одном направлении и контролироваться. Должны быть общие рекомендации.

Сейчас сложно оценить его работу в сборной. Он за последний год перелопатил очень многих футболистов. Хорошо, что из этого сформировался костяк. И очень хорошо, что в сборную команду приезжают Головин, Миранчук и Захарян. На них смотрят ребята из РПЛ и заряжаются мотивацией», - сказал Масалитин.