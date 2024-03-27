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Угальде: «Я доволен, что забил Аргентине»

27 Марта 2024 • 18:27 Комментировать

Форвард «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде высказался после товарищеского матча с Аргентиной.

Напомним, сборная Коста-Рики проиграла Аргентине в товарищеском матче со счетом 1:3.

— Я доволен, что забил гол, но, конечно, осталось неприятное послевкусие, ведь мы пропустили два необязательных гола, а во время третьего мяча мы допустили ошибку, но в таких играх невозможно не ошибаться, — заявил Угальде журналистам.  

На счету 21-летнего футболиста восемь матчей за сборную Коста-Рики и два забитых мяча.

Отметим, что уже 30 марта «Спартаку» предстоит сыграть с «Уралом» в рамках 22-го тура чемпионата России. Начало матча запланировано на 19:00 по мск.

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Спартак Москва Сборная Аргентины Сборная Коста-Рики Манфред Угальде ещё теги
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