Угальде: «Я доволен, что забил Аргентине»

Форвард «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде высказался после товарищеского матча с Аргентиной.

Напомним, сборная Коста-Рики проиграла Аргентине в товарищеском матче со счетом 1:3.

— Я доволен, что забил гол, но, конечно, осталось неприятное послевкусие, ведь мы пропустили два необязательных гола, а во время третьего мяча мы допустили ошибку, но в таких играх невозможно не ошибаться, — заявил Угальде журналистам.

На счету 21-летнего футболиста восемь матчей за сборную Коста-Рики и два забитых мяча.

Отметим, что уже 30 марта «Спартаку» предстоит сыграть с «Уралом» в рамках 22-го тура чемпионата России. Начало матча запланировано на 19:00 по мск.