Игонин: «Сербия приехала в Россию не добиваться результата»

Экс-футболист Алексей Игонин поделился мнением о недавнем товарищеском поединке сборных России и Сербии. Команда Валерия Карпина разгромила гостей на «ВТБ Арене» со счетом 4:0.
«Сербы сюда приехали, ну, поиграть с нами. Быть может, в какой-то части поддержать, но не с той задачей, чтобы добиваться результата. Официальные игры у них будут совершенно в ином ключе», - поделился мнением Игонин на ютуб-канале «Такой футбол».
Напомним, что на 25 марта у сборной России была запланирована контрольная встреча против национальной команды Парагвая. Спарринг был отменен из-за трагических событий в Подмосковье.
Бан пользователя