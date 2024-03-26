Игонин: «Сербия приехала в Россию не добиваться результата»

«Сербы сюда приехали, ну, поиграть с нами. Быть может, в какой-то части поддержать, но не с той задачей, чтобы добиваться результата. Официальные игры у них будут совершенно в ином ключе», - поделился мнением Игонин на ютуб-канале «Такой футбол».