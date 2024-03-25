Силкин: «Головин и Миранчук — сейчас ведущие игроки сборной России»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о нынешних лидерах сборной России.

Напомним, 21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии (4:0) в товарищеском матче.

Силкин признался, что в прошедшей игре ему особенно понравились российские футболисты, выступающие за европейские клубы.

«В игре против Сербии мне понравились наши легионеры. Видно, что ребята сильно выросли по-футбольному. Головин и Миранчук — сейчас ведущие игроки сборной России», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Отметим, что другой товарищеский матч сборной России против команды Парагвая, который должен был состояться сегодня, 25 марта, ранее был отменён.