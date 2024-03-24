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Беллингем поздравил Эндрика с голом Англии

24 Марта 2024 • 14:29 Комментировать

В субботу вечером сборные Англии и Бразилии проводили товарищеский матч на «Уэмбли». «Селесао» отпраздновали гостевую победу со счётом 1:0, автором результативного удара ближе к завершению встречи стал молодой форвард Эндрик, который летом станет футболистом «Реала».

Несмотря на поражение Англии, после игры хавбек Джуд Беллингем подошёл к Эндрику и поздравил своего будущего одноклубника. Также Беллингем о чём-то побеседовал с другими бразильцами из «Реала» - с Винисиусом Жуниором и Родриго. При диалоге игроки прикрывали рты руками, чтобы никто не мог расшифровать содержание.

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Родриго Сборная Бразилии Сборная Англии Винисиус Жуниор Эндрик Джуд Беллингем ещё теги
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