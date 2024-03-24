Тренер сборной Бразилии высоко оценил потенциал Эндрика

«Только время покажет, в кого вырастет этот парень. Я верю, что если он продолжит в том же духе, то станет очень важным футболистом для нас. Он выделяется своим мастерством в таком юном возрасте. Надеюсь, что Эндрик не изменится в худшую сторону», - передает слова специалиста Esporte.