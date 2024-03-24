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Тренер сборной Бразилии высоко оценил потенциал Эндрика

24 Марта 2024 • 09:03 Комментировать

Главный тренер сборной Бразилии Дориваль Жуниор поделился мнением об уровне игры нападающего Эндрика в товарищеской встрече с национальной командой Англии (1:0). Он отметился голом в прошедшем матче.

«Только время покажет, в кого вырастет этот парень. Я верю, что если он продолжит в том же духе, то станет очень важным футболистом для нас. Он выделяется своим мастерством в таком юном возрасте. Надеюсь, что Эндрик не изменится в худшую сторону», - передает слова специалиста Esporte.

Напомним, что до конца сезона Эндрик будет выступать за «Палмейрас», а затем присоединится к мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
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