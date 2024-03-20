Андрей Мостовой дал комментарий по матчу Россия - Сербия

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой в беседе с представителями СМИ высказался о предстоящей товарищеской встрече с национальной командой Сербии.

«Для нас это интересная игра. Встреча с сильным соперником спустя долгое время, элитным соперником. Думаю, что будет интересно и им», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Контрольный матч сборных России и Сербии состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На 25 марта у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг со сборной Парагвая.