Радич: «Жаль, что матч Россия - Сербия не провели раньше»

Экс-футболист «Ростова» Деян Радич поделился мыслями о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Сербии, которая состоится в Москве.
«Это важный матч. Жаль, что его не провели раньше. Но главное, что он состоится. Многие болельщики полетят в Москву. Так что хорошая игра и с футбольной, и со всех остальных точек зрения», - передает слова Деяна «РБ Спорт».
Контрольный поединок между Россией и Сербией пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в четверг, 21 марта. Спустя несколько дней подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Парагвая. Эта игра также состоится в Москве.
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