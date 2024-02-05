РФС обсудит новый контракт с Карпиным

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян ответил на вопрос о будущем наставника национальной команды Валерия Карпина.

Функционер заявил, что на минувшем заседании комитета вопрос о Карпине не поднимался, ведь до конца его контракта еще много времени.

«Стоит ли уговаривать Карпина, если он откажется от контракта? Всегда есть какой-то диалог. Люди садятся и переговаривают с руководством РФС, которое, естественно, будет вести диалог с Карпиным по поводу продления контракта», — приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».

Напомним, 21 марта сборная России проведет товарищеский матч против Сербии. Игра пройдет в Москве на домашнем стадионе «Динамо».