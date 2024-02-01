Карпин назвал лучший матч сборной России под его руководством

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, какой матч национальной команды стал лучшим под его руководством.

«Матч с Кубой — лучший за время в сборной? Это вопрос достал. По мне, лучший матч — со Словенией. Надо принимать во внимание уровень сопротивления», — заявил Карпин Sport24.

Напомним, матч против Кубы стал последним товарищеским для сборной России на данный момент. Игра прошла в ноябре в Волгограде и завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0.

Следующим соперником России станет Сербия. Контрольный поединок между командами запланирован на 21 марта.