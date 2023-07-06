​Украина, Испания, Португалия и Марокко подадут заявку на приём чемпионата мира – 2030

Совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году подадут Украина, Испания, Португалия и Марокко. Об этом на своих страницах рассказывает издание L’Equipe.

Если заявка выиграет, то впервые в истории матчи одного чемпионата мира пройдут на двух континентах.

Хозяева чемпионата мира – 2030 должны быть определены осенью 2024 года.

Добавим, что следующий мундиаль в 2026 году примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Это будет первый чемпионат мира с 48 участниками.

В 2022 году чемпионат мира проходил в Катаре. Турнир выиграла сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию по пенальти.