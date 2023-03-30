Бышовец: «Необходимо сделать всё, чтобы сборная России участвовала в отборе на ЧМ-2026»

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможности участия национальной команды в отборе на чемпионат мира - 2026.

«Необходимо сделать всё, чтобы сборная России участвовала в отборе. Мы должны быть к этому готовы. Хочу, чтобы наша национальная команда участвовала в отборочных матчах. Это необходимо для развития национальной команды», — заявил экс-футболист сборной СССР в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, многое будет зависеть от геополитической ситуации, отметив свой положительный настрой относительно будущего российского футбола.

Напомним, что старт европейского отборочного этапа на ЧМ-2026 запланирован на март 2025 года. Российская сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля прошлого года.