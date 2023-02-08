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Чемпионат мира 2026

​Де Пауль вспомнил, как Месси обещал ему пройти Нидерланды

08 Февраля 2023 • 15:37 Комментировать

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль вспомнил о разговоре с Лионелем Месси перед четвертьфиналом чемпионата мира против Нидерландов. Тогда де Пауль испытывал мышечные проблемы и собирался играть через боль.

«Я зашёл в комнату, и Месси сказал мне: «Не играй, мы пройдём четвертьфинал».

Для меня это могла быть последняя игра на чемпионате мира. Месси сказал: «Я обещаю, что мы выйдем в полуфинал. Не рискуй, потому что тогда полуфинал ты, скорее всего, пропустишь».

Я не знал, возражать ли ему. Месси говорил со мной не как капитан, а как друг или старший брат», - рассказал де Пауль Fox Sports.

Родриго де Пауль всё-таки сыграл против Нидерландов, но провёл на поле только 66 минут.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Родриго де Пауль
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