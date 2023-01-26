​Агуэро резко ответил Ибрагимовичу

Известный шведский футболист Златан Ибрагимович упрекнул игроков сборной Аргентины за их поведение на чемпионате мира. На выпад шведа отреагировал экс-футболист «альбиселесте» Серхио Агуэро.

«Ты последний, кто должен говорить, что мы вели себя плохо. Слова о том, что мы больше не выиграем, - это проявление вражды.

Ты дрался с Отаменди, ты ругался с Пепом. Думаю, поэтому он хотел продать тебя в «Барселоне». Тебе лучше беспокоиться о своей сборной, которой даже не удалось попасть на последние чемпионаты мира», - сказал Агуэро, чьи слова приводит AS.

Златан Ибрагимович в настоящий момент выступает за «Милан». Что до Серхио Агуэро, то ему пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем.