Тихонов: «Всё-таки мы ближе к Европе»

Бывший нападающий московского «Спартака», подмосковных «Химок» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал потенциальный переход РФС в АФК.

«Если есть ограничения, то они будут и в спорте, и в других делах. Правильно, что поставили на паузу диалог с Азиатской конфедерацией. Всё-таки мы ближе к Европе. Год-два придётся ждать. Но мы не можем прыгать туда-сюда», - приводит слова специалиста «Матч Премьер».

Помимо российских коллективов Андрей Тихонов выступал также за «Маккаби» из Тель-Авива и «Локомотив» из Астаны. Является обладателем серебряных медалей чемпионата Казахстана.