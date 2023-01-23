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Александр Мостовой: «Мало верю в то, что наши команды вернут в еврокубки, ничего же не поменялось» эксклюзив

23 Января 2023 • 01:55 Комментировать

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от выступления президента РФС Александра Дюкова на заседании УЕФА по поводу возвращения российских клубов в еврокубки.

«Я мало верю в то, что наши команды вернут в еврокубки. Ничего же не поменялось. Я не думаю, что УЕФА сейчас пойдет на такой шаг. Отношение к российскому спорту не поменялось. Нас же исключили из отбора на Евро, а сейчас что, вдруг допустят клубы? Так что я не особо верю.

Я изначально был против перехода в Азию. Но сейчас я думаю так. Если эти все отстранения затягиваются на лет 5, то надо переходить. Единственное, пустят ли потом назад. Сомневаюсь я», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Александр Дюков Переход РФС в АФК
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