Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от выступления президента РФС Александра Дюкова на заседании УЕФА по поводу возвращения российских клубов в еврокубки.

«Я мало верю в то, что наши команды вернут в еврокубки. Ничего же не поменялось. Я не думаю, что УЕФА сейчас пойдет на такой шаг. Отношение к российскому спорту не поменялось. Нас же исключили из отбора на Евро, а сейчас что, вдруг допустят клубы? Так что я не особо верю.

Я изначально был против перехода в Азию. Но сейчас я думаю так. Если эти все отстранения затягиваются на лет 5, то надо переходить. Единственное, пустят ли потом назад. Сомневаюсь я», - сказал Мостовой.