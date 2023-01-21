Сборная Бразилии хочет пригласить известного испанского тренера

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить южноамериканскую национальную топ-команду. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, новым местом работы наставника может стать сборная Бразилии.

Федерация футбола страны работает над заключением сделки с тренером. Бразильцы готовы предложить Энрике трудовое соглашение до 2026 года. Сам же Луис хотел бы продолжить карьеру на клубном уровне.

Бразилия осталась без главного тренера после неудачи на чемпионате мира – 2022. Команда под руководством экс-наставника Тите вылетела на стадии ¼ финала мундиаля, уступив Хорватии.