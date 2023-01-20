Канчельскис: «Мне жаль игроков сборной России, Головин и Миранчук могут больше не сыграть на крупных турнирах»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение об отстранении сборной России от международных турниров.

«Мне жаль игроков сборной России, которые упускают возможность играть за свою страну на международных турнирах. Тот же Головин или Миранчук могут больше никогда не сыграть за национальную команду на Евро или ЧМ», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Эксперт считает, что в ближайшие десять лет наши клубы и сборные не будут принимать участия в турнирах.

Напомним, в 2022 году сборная России провела три товарищеских матча, а на текущий год запланировано проведение пяти контрольных встреч.